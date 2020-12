Dragon Ball: un cosplay di Bulma ultra sexy creato dall'italiana Soryu Geggy

Bulma è uno dei personaggi più longevi di Dragon Ball, il secondo ad essere comparso dopo il protagonista assoluto Goku. Seppur non appaia sempre e sia relegata principalmente a un ruolo di supporto, la sua presenza si sente grazie ai congegni che crea e alle informazioni che dà. Intelligente e bella, viene spesso ricreata nella vita vera.

Abbiamo visto la ragazza dai capelli blu in tante versioni. Le cosplayer si sono sbizzarrite portando una Bulma agli albori di Dragon Ball, quindi da giovane quando era poco più che adolescente, ma anche una Bulma adulta e matura come l'abbiamo vista in Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Con il nuovo cosplay di Bulma Brief presentato dall'italiana Soryu Geggy Cosplay, alias di Eugenia Bellomia, ritorniamo proprio a uno dei primi eventi della saga.

La scelta è ricaduta proprio su una Bulma con il vestito da coniglietto, uno dei più apprezzati dai fan e quindi uno dei più riprodotti dalle cosplayer. Nella foto in basso vediamo la ragazza italiana con addosso il corpetto nero che mette in risalto il suo fisico straripante, completando il costume con le solite calze blu, orecchie da coniglio sulla testa, un fiocco nero al collo e due polsini bianchi.