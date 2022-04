Dragon Ball: un cosplay di Bunny Bulma creato da Jazlyn Skyy

Da quando è arrivato per la prima volta su Weekly Shonen Jump negli anni 80, ne è passato di tempo. Eppure Dragon Ball non sente i 37 anni d'età e risulta ancora una serie molto godibile, sia in formato manga che in formato anime, continuando a ispirare le nuove generazioni di mangaka e animatori. Dragon Ball è un nome con cui sono cresciuti tutti.

In molti ricordano con passione le epiche storie di Dragon Ball Z, quelle più accanite e che rischiavano di modificare definitivamente il destino della Terra o dell'intero universo. Molto più lontano invece la memoria dell'inizio del viaggio di Dragon Ball, con atmosfere molto più tranquille e quiete dato che Goku doveva ancora capire la propria forza e come funzionava il mondo intero. Inoltre non c'erano minacce intergalattiche che rischiavano di distruggere tutto se Goku avesse perso un semplice scontro.

E a quei primi frangenti risale la figura di Bunny Bulma, apparsa pochissimo eppure rimasta impressa nella mente degli appassionati di Dragon Ball. La giovane inventrice della Capsule Corporation fu costretta a indossare un costume in stile Playboy. Jazlyn Skyy lo veste insieme a una parrucca blu e altri accessori per ricreare il suo cosplay di Bulma coniglietta, come si vede in foto.