Dragon Ball: il cosplay di Bunny Bulma di Mikomin fa girare la testa ai fan

I cosplay femminili sono sempre molto apprezzati e per questo tante modelle o fan che si dedicano a questa attività propongono in particolare quelli dei manga e anime più conosciuti. E chi riceve tanti cosplay è indubbiamente Dragon Ball, forse l'opera proveniente dal paese del Sol Levante più conosciuta al mondo.

E qui, considerata la penuria di personaggi femminili importanti, i cosplay ruotano tutti intorno a Bulma e alle sue versioni. Questo perché la ragazza, nell'arco dei venti e oltre anni di storia della serie, ha sfoggiato una marea di vestiti diversi: ad ogni saga di Dragon Ball la potevamo ammirare con un nuovo abito e una nuova acconciatura.

Tra i più apprezzati e sexy c'è Bulma versione coniglietto, un outfit presentato per pochissimi capitoli in Dragon Ball ma che ha inevitabilmente riscosso tantissimo successo. Abbiamo visto la Bunny Bulma di Ana Chuu, mentre oggi vi presentiamo un cosplay di Mikomin basato ovviamente su Bulma con vestito da coniglietta che ha riscosso molto successo sulle piattaforme social.

Mikomin presenta la sua Bulma in due foto, unite nel post che potete vedere in fondo alla notizia, dove indossa il classico costume da coniglietta con corpetto, orecchie e calze. Sapevate che per Bunny Bulma Toriyama si ispirò a Playboy?