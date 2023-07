Dragon Ball: un cosplay di bunny Bulma con le sfere del drago

Goku è il protagonista di Dragon Ball, l'emblema della creatura di Akira Toriyama. Il saiyan che cerca sempre di migliorarsi è diventato il protagonista di manga e anime più famoso al mondo. Il suo viaggio, però, non sarebbe stato lo stesso senza la presenza di alcuni personaggi molto importanti che l'hanno accompagnato.

Bulma è uno dei personaggi più iconici e amati di Dragon Ball, con la sua avventura che inizia quando incontra Goku tra le montagne, mentre è alla ricerca delle Sfere del Drago per esaudire il proprio desiderio. È una brillante scienziata e la figlia del famoso inventore Dr. Brief e, proprio in virtù di questa genialità ereditata, è una delle poche in grado di localizzare con assoluta precisione le Sfere del Drago, grazie al radar cercasfere da lei costruito. La loro amicizia segna l'inizio di una serie di avventure incredibili, nonostante all'inizio ci fosse molta diffidenza.

Quindi, il viaggio di Goku comincia grazie a lei e, nonostante sia un personaggio fondamentalmente di supporto, essendo priva di abilità combattive, rimane una figura cardine di Dragon Ball. Bulma è una ragazza intelligente, vivace e coraggiosa. È anche nota per la sua bellezza e il suo stile unico, spesso sfoggiando abiti appariscenti e alla moda. Questo si vede in ogni saga, ma soprattutto all'inizio non si fa mancare i vestiti. Il primo viaggio infatti la vede sfoggiare un completo da coniglietta che diventerà iconico. La cosplayer coreana Nonoka ha deciso di interpretarla, facendo nascere così un cosplay di bunny Bulma con la sfera del drago a quattro stelle tra le mani.

Corpetto nero, capelli azzurri, orecchie e colletto più calze e il personaggio è pronto. Dalla prima serie arriva anche questo cosplay di Chichi giovane, ma, per chi la preferisce, c'è anche un cosplay di Bulma adulta in abito rosso.