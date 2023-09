Dragon Ball: un cosplay di C18 in jeans dell'italiana Moonchild

Dragon Ball fin da subito ha presentato nu elemento nella trama che in tanti hanno dimenticato o mai notato per anni: l'introduzione degli androidi. Durante la saga della prima battaglia con il Red Ribbon, Goku incontrò un simpatico androide non disposto a fare del male. Un fallimento per il dottor Gelo, che poi migliorò.

Anni e anni dopo, circa una quindicina, Goku e gli altri sono ormai adulti, e si ritrovano a dover affrontare di nuovo la minaccia del Red Ribbon, incarnata proprio dagli androidi. Il dottor Gelo, scienziato del Red Ribbon, aveva lavorato per anni per prendersi la sua vendetta contro il protagonista di Dragon Ball, portando a compimento proprio l'avanzamento di questi esseri umani cibernetici e unici.

Tra i tanti androidi creati dal dottor Gelo, ce n'erano due particolarmente temibili, che hanno portato Trunks a viaggiare indietro nel tempo pur di avvisare suo padre e gli altri guerrieri Z. Questi erano i due gemelli C17 e C18, due ragazzi trasformati in questi robot incredibilmente potenti e malvagi dallo scienziato pazzo del Red Ribbon. Il loro obiettivo di uccidere Goku però svanisce, finendo invece per aiutarlo nelle successive saghe della serie, tra Z, GT e Super.

La cosplayer italiana Moonchild ha rievocato questo personaggio che non si vedeva da diverso tempo prima della recente riapparizione nel manga di Dragon Ball Super. Ritorna però agli antichi fasti e non a quelli più recenti, con un cosplay di C18 con giacca e gonna di jeans, una maglia nera con maniche a righe e uno sguardo freddo e cattivo.

E ricordate il cosplay di C18 in tuta creato dalla stessa cosplayer anni fa?