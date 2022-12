Dragon Ball: un cosplay di C18 ma con la tuta di Goku in questo scatto di Andrasta

La tuta arancione e blu è ad appannaggio di Goku, il protagonista storico di Dragon Ball. Non dagli albori ma quasi, il giovane saiyan ha indossato questa tuta dal colore sgargiante che rappresenta lo studentato presso il Genio delle Tartarughe, il maestro Muten. Infatti, sul lato sinistro, è presente il kanji della scuola di Muten.

Pian piano i kanji cambiano, le tute si modificano leggermente ma il colore resta sempre lo stesso e, in pratica, il protagonista è l'unico a usarla in pianta stabile oltre a Crilin e Yamcha, gli altri due allievi di lunga data. Anche in Dragon Ball Super l'eroe la sfrutta per i suoi combattimenti, sempre con leggere modifiche ma sostanzialmente con lo stesso vestito. Ma come sarebbe un altro personaggio di Dragon Ball con questo abito molto personale?

La cosplayer Andrasta, negli anni, ha dimostrato di essere affezionata a un certo personaggio. Ha proposto infatti più volte un cosplay di C18 con i suoi abiti più iconici, ma recentemente ha deciso di riportarla ai fan ma con una variazione proprio sul vestiario. In questo scatto disponibile in basso e proveniente dalla sua pagina Instagram, si vede infatti un cosplay di C18 ma con la tuta arancione di Goku addosso. Una variante che nel manga di Dragon Ball non si è mai vista e che è sicuramente molto originale, anche se sicuramente in rete ci sono fan art che rappresentano l'androide bionda in questo modo.

In sostanza, Andrasta indossa una versione rivisitata della tuta arancione di Goku, più corta e aderente, mentre per il resto mantiene le stesse caratteristiche di C18, come i capelli, il taglio, il colore degli occhi e l'atteggiamento freddo e distaccato. Vi è piaciuto osservare questa versione molto più particolare e unica di C18 oppure preferite il classico personaggio disegnato da Toriyama?