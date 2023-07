Dragon Ball: un cosplay di Chichi in abito blu ma fuori dal ring

Nella fase iniziale di Dragon Ball, c'erano ben poche donne nella storia di Akira Toriyama. Bulma fu una presenza fondamentale all'inizio, ma poi sparì gradualmente presentandosi soltanto di tanto in tanto come spettatrice, e poi qualche volta per prendere parte alle missioni di Goku, ma senza impegnarsi troppo.

Durante il 23° torneo Tenkaichi, fece finalmente la sua apparizione un altro personaggio femminile, per certi versi nuovo visto il tempo passato dalla sua prima apparizione. Sconvolgendo tutti, fece il suo esordio Chichi, colei che poi diventerà la moglie di Goku e madre dei due mezzi saiyan Gohan e Goten. Chichi è una donna energica, determinata e, soprattutto, molto protettiva nei confronti della sua famiglia.

Fin dall'inizio della serie, Chichi dimostra una personalità forte e indipendente. È conosciuta per la sua natura autoritaria e per la sua insistenza affinché Gohan si impegni nella formazione e nello studio, spingendo Goku a comportarsi da responsabile, per quanto possibile. Chichi desidera che i suoi figli abbiano un futuro stabile e che si dedicano agli studi, anche se la passione di Goku è combattere e allenarsi per diventare più forte, e ciò porta i due figli a ripercorrere in parte le orme paterne.

Chichi è anche un'abile combattente, avendo ricevuto l'addestramento delle arti marziali da suo padre, un leggendario bandito di montagna di nome Stregone del Toro che fu anche allievo del Maestro Muten. Ha dimostrato la sua forza e abilità in diverse occasioni, dimostrando di non essere da sottovalutare, come proprio durante il torneo Tenkaichi. In quella fase, si presentò con un vestito blu di origine cinese per combattere, e affrontò proprio il suo futuro marito, a cui strappò la promessa, per poi sposarsi con Goku subito dopo il torneo.

Questo cosplay di Chichi richiama a quei momenti: anche se il personaggio non scende sul ring, la creazione di Papfel ha lo stesso spirito.