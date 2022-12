Dragon Ball: un cosplay di Chichi in blu come quando era giovane

Il torneo Tenkaichi delle isole del sud ha sempre attirato i combattenti più forti della Terra. Quando Goku era piccolo, questi tornei erano la prassi e non è un caso se ben tre archi narrativi sono stati basati su quel ring, nella prima fase di Dragon Ball. Se il primo torneo Tenkaichi vide la vittoria di Muten, dopo le cose sono cambiate.

Goku infatti non arrivò subito al successo, pur essendo il protagonista della storia, ma ha dovuto sudarsi la vittoria. Nel torneo Tenkaichi numero 22, il ragazzo arrivo ancora una volta secondo, tuttavia non c'è stato un caso di "non c'è due senza tre". Alla sua terza apparizione su quel ring, infatti, Goku ha potuto assaporare finalmente la vittoria, ma non è stato semplice. Se alle qualificazioni tutto è andato per il meglio, il suo primo avversario nel turno a eliminazione diretta è stata una donna misteriosa che ce l'aveva particolarmente con lui.

Questa ragazza giovane dall'abito blu era posata e calma, ma era capace di tirare fuori aggressività e rabbia dal nulla. Soltanto dopo si è scoperto che quella ragazza era Chichi, la bambina che Goku aveva - inconsapevolmente - preso come futura moglie quando ci fu l'avventura sul monte Padella. Una promessa durante la saga di Pilaf che il protagonista si è portato dietro per tutta la vita. Intanto però torniamo a quella fase della storia con questo cosplay di Chichi combattente realizzato da Karen G. Torna quindi la madre apprensiva ma in abito blu e rosso, con una forte ispirazione cinese, anche se mancano i pantaloni che invece la ragazza era solita portare a quei tempi.



In ogni caso, anche lei sembra pronta a salire sul ring del Torneo Tenkaichi per poter finalmente coronare la promessa a cui aveva pensato tanto.