Dragon Ball: un cosplay di Chichi combattente col vestito blu nella foto di Yoselin

Chichi ormai siamo abituati a vederla con abiti gialli, in versione casalinga a sgridare Gohan per farlo studiare e Goku perché non lavora. Ma la donna, tra le più famose di Dragon Ball, non è stata sempre così. Figlia dello Stregone del Toro, Chichi è uno dei primi personaggi ad apparire nel mondo creato da Akira Toriyama 25 anni fa.

Nella prima serie animata l'abbiamo vista due volte. La prima era una bambina della stessa età di Goku, convinta che il ragazzo volesse sposarla. La seconda invece risale al 23° Torneo Tenkaichi dove, ormai cresciuta, si presenta come una ragazza bella e atletica, ma anche arrabbiata perché il protagonista di Dragon Ball non era venuta a prenderla in moglie come promesso.

Fu lì che Chichi mise in mostra le sue doti da combattente, anche se naturalmente non poté fare nulla contro la forza del giovane saiyan. Quella del Torneo Tenkaichi rimane comunque una versione molto amata dai fan di Chichi e per questo è nato un cosplay creato da Yoselin. La cosplayer, grande fan di Dragon Ball e che ha già presentato un cosplay su Videl e uno con un Goku Black genderbent, veste anche i panni della madre di Gohan. Nel post in basso proveniente dal suo Instagram sono presenti le tre foto dove si mette in posa.