Dragon Ball: un cosplay di Chichi creato da Fabibi combatte per voi

All'inizio della sua avventura, dopo essere partito con Bulma alla ricerca delle Sfere del Drago, Goku aveva fatto la conoscenza dello Stregone del Toro, ex allievo del Maestro Muten e bandito dell'area montuosa del mondo di Dragon Ball.

Afflitto da un grave problema, aveva mandato la figlia Chichi a cercare un modo per salvare la situazione. Partì così un incontro che avrebbe poi avuto i suoi effetti anche a lungo andare: Goku incrociò proprio la piccola Chichi e insieme portarono il Genio della Tartaruga al palazzo in fiamme. I due, per puro caso, stipularono un patto di matrimonio che però non fu esaudito dal protagonista di Dragon Ball per diversi anni a venire.

E proprio durante il Torneo Tenkaichi numero 23, l'ultimo della prima fase del manga e dell'anime, Chichi si presentò per "riscuotere" il suo premio. Cresciuta, era ormai diventata una guerriera abile ed esperta. Fabibi ha riproposto ai suoi follower un cosplay di Chichi combattente in abito blu, così come fu vista durante quel torneo di arti marziali. Oltre a riprodurre una posa di una certa statuetta a lei dedicata, si mostra anche in altre location con il famoso ventaglio capace di spegnere il fuoco che gravava sul castello del padre.

Sempre Fabibi ha realizzato anche questo cosplay di Bulma e un altro recente cosplay della mamma di Bulma.