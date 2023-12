Dragon Ball: il cosplay del folle Dottor Gelo è pronto a tornare in azione

Nell'universo di Dragon Ball, i personaggi che potrebbero sconfiggere Son Goku si contano sulle dita di una mano. Eppure, sono tantissimi coloro che si sono cimentati in questa impresa titanica, dando persino del filo da torcere al nostro protagonista.

La terza saga di Dragon Ball Z, la Saga degli Androidi, ha introdotto diversi nuovi nemici che sono stati davvero difficili da abbattere per Goku e tutti i guerrieri Z. I cyborg ci vengono presentati come delle creature mostruosamente potenti, tutti creati dalla mente di un personaggio in particolare. Prima di spiegare nel dettaglio di chi si tratta, ammiriamo insieme questa rivisitazione originale del cosplayer buureal.

In questo cosplay del Dottor Gelo di Dragon Ball Z, lo scienziato viene ritratto in tutto il suo genio. Anche conosciuto come Androide 20, è dotato un'intelligenza e di una forza sovrumana: non a caso è considerato una delle menti più geniali della Terra. La sua follia lo ha spinto ad andare oltre la natura umana e creare numerosi cyborg, e lui stesso è stato il ventesimo.

Dopo che Goku sconfisse tutto l'esercito del Red Ribbon in Dragon Ball, il Dottor Gelo si è ripromesso di abbatterlo a tutti i costi, ed è così che ci viene presentata la sua reale natura. Oltre ad essere un uomo freddo e, apparentemente, senza sentimenti, è anche disposto a tutto pur di raggiungere i suoi loschi obiettivi.