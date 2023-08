Dragon Ball: un cosplay di Gogeta al femminile vuole combattere

L'universo di Dragon Ball ha numerosi pianeti al suo interno, con la storia realizzata da Akira Toriyama che non si svolge soltanto sulla Terra. Quindi vuol dire che ci sono tante specie diverse, ognuna con le proprie peculiarità e tecniche. Unendo tutto questo, i risultati possono diventare strabilianti.

Goku e Vegeta sono i protagonisti di Dragon Ball Super, ma combattono sempre separatamente in virtù della loro natura rivale, in particolar modo dal lato del principe dei saiyan. Eppure, ogni tanto capita che i due scimmioni debbano unire le forze, e non soltanto combattendo in contemporanea, ma con una tecnica più sopraffina e particolare: la fusione. Che sia essa con la danza Metamor o con gli orecchini Potara, la fusione è una tecnica diventata fondamentale nel mondo di Dragon Ball ed è capace di far nascere un guerriero potentissimo.

E il risultato della fusione Metamor di Goku e Vegeta è Gogeta: comparso pochissime volte e prevalentemente nell'anime, in due film, questo è uno degli esseri più potenti dell'universo, specie quando sfrutta le sue ultime trasformazioni. Ci sono tante fan art che raffigurano Gogeta al femminile, che naturalmente mostrano un personaggio completamente diverso rispetto a quello che appare nel manga e nell'anime.

Oltre le fan art, ci sono anche cosplay di Gogeta al femminile, come quello realizzato da Elia Fery. La cosplayer ha proposto la fusione di Goku e Vegeta ma in stato di Super Saiyan, quindi la prima versione mai apparsa nel franchise, seppur non canonica. In alternativa, c'è Fabibi che ha deciso di realizzare un cosplay di Gogeta Super Saiyan Blue sempre al femminile, cambiando quindi trasformazione, scegliendo quella apparsa in Dragon Ball Super: Broly.