Dragon Ball: un cosplay di Kefla Super Saiyan, forte e determinata

Qualcosa bolle in pentola per i fan di Dragon Ball, dal momento che il maestro Akira Toriyama sta lavorando ad una serie anime completamente inedita. Con l'aiuto del talentuoso team della TOEI Animation, studio che si occupa di animare il noto franchise, l'autore ha dato vita a Dragon Ball Daima.

Alcune immagini del nuovo anime hanno "spoilerato" che, a causa di una magia, Goku e Vegeta con tutti i Guerrieri-Z torneranno di nuovo bambini! Essendo scritto interamente da Akira Toriyama, Dragon Ball Daima sarà completamente canonico, come ha confermato l'autore stesso in una conferenza avvenuta durante il New York Comic-Con 2023. Mentre attendiamo ansiosi la data di uscita ufficiale, che è ancora avvolta nel mistero, la cosplayer elia.fery ha regalato ai fan una rivisitazione originale di uno dei personaggi più memorabili di Dragon Ball Super.

In questo cosplay di Kefla di Dragon Ball Super, l'essenza del personaggio viene cattura perfettamente. Nata dalla fusione tramite Potara delle due Saiyan dell'Universo 6, Kale e Caulifla, questa formidabile guerriera è ricordata per aver dato del filo da torcere al nostro protagonista Goku, costringendolo persino a utilizzare il potente Ultra Istinto durante il Torneo del Potere per avere la meglio su di lei.

Oltre ad essere un'eccezionale combattente, Kefla è estremamente sicura di sé, a tratti arrogante, energica e sfacciata. La sua personalità presenta tratti caratteristici di entrambe le ragazze, con una prevalenza del carattere di Caulifla, decisamente più sfrontata e testarda di Kale. In ricordo del meraviglioso combattimento di Kefla e Goku, vi lasciamo con l'analisi dell'Ultra Istinto in Dragon Ball.