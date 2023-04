Dragon Ball: un cosplay di Lunch in abiti 'speciali' grazie al Maestro Muten

I personaggi di Dragon Ball sono tanti e molti sono stati inseriti durante la produzione. In particolar modo, nella mente degli appassionati sono impresse quelle figure presentate in Dragon Ball Z. Eppure, ci sono individui che hanno fatto la storia della serie pur con poche apparizioni.

Lunch non è un personaggio iconico del mondo di Dragon Ball, ma di certo ha saputo dare il suo contributo specialmente durante le sue prime apparizioni e fino al terzo torneo Tenkaichi. Il personaggio è apparso per la prima volta nella serie nel 1986 ma non è mai diventato una presenza costante nei successivi media correlati a Dragon Ball. Lunch è conosciuta per la sua personalità unica.

Nella serie Dragon Ball, Lunch viene introdotta come una giovane ragazza dai capelli blu, in fuga da un gruppo di persone per motivi sconosciuti. Inizialmente viene presentata come una donna dolce e timida, ma quando starnutisce si trasforma in una persona completamente diversa, con i capelli biondi, un atteggiamento spavaldo e una propensione per il crimine. Ed è proprio al primo starnuto che si capisce come mai Lunch si trovasse in quella situazione. Salvata da Goku e Crilin, che cercavano una donna da portare al Maestro Muten per iniziare l'allenamento, anche lei fu coinvolta negli "allenamenti", anche se in modo speciale.

Questo cosplay di Lunch particolare creato da Yose fa risaltare il vestito che il genio delle tartarughe, in un'ondata di perversione, volle darle, convincendola che servisse proprio per allenarsi. Naturalmente, il desiderio del vecchio pervertito sull'isola era molto diverso.