Dragon Ball: un cosplay di Lunch bionda, riecco l'indimenticabile Laura dell'anime

La storia di Dragon Ball è parecchio lunga e, pertanto, Akira Toriyama ha presentato tanti personaggi nel corso della narrazione. Le prime saghe erano più avventurose e portavano Goku a esplorare la Terra in lungo e in largo, viaggiando tra paesi e aree completamente diverse tra loro. Poi, dopo la vittoria al torneo Tenkaichi, c'è stato un cambio.

Ormai divenuto il più forte sulla Terra, Goku è diventato padre e ha cambiato completamente mire, guardando di più allo spazio e alle minacce aliene che provenivano da lì. Questo ha fatto sì che dei personaggi venissero persi per strada, ormai sempre meno impattanti su una trama che vedeva alieni di razze guerriere ed esseri capaci di distruggere pianeti sfruttando la loro piena potenza. Tra i tanti personaggi che Dragon Ball ha abbandonato, alcuni sono stati combattenti, ma altri sono stati di supporto.

Lunch è uno di questi personaggi abbandonati da Dragon Ball. La ragazza fu salvata da Goku e Crilin, intenzionati a esaudire le richieste del Maestro Muten così da poter diventare suoi allievi. La ragazza dai capelli blu sembra dolce e tenera, oltre che servizievole, occupandosi della casa del Genio delle Tartarughe. Tuttavia basta uno starnuto per trasformare la sua personalità in tutt'altro: diventa aggressiva, ribelle e prepotente, cambiando anche aspetto, con i capelli che passano da blu a biondi.

Questo cosplay di Lunch bionda da Dragon Ball non è così aggressivo come la controparte dell'anime ma comunque non va fatto arrabbiare. Elizabeth Rage ha indossato gli stessi abiti della donna dell'anime, realizzandola a dovere. Ecco anche un cosplay di Lunch blu dolce e genuina.