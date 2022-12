Dragon Ball: un cosplay di Marion, la fidanzata dimenticata di Crilin

Dragon Ball Z è stato l'anime che ha reso famosa la storia di Akira Toriyama in tutto il mondo. La maggior parte dell'opera è presa dai volumi del manga, riproducendoli molto fedelmente e aggiungendo sicuramente tanta epicità grazie a ottime animazioni e musiche coinvolgenti. Non manca però qualche episodio filler e addirittura una saga intera.

Conclusa la saga di Freezer, sarebbe dovuta venire direttamente la fase di introduzione di Trunks del Futuro, almeno seguendo la storia originale di Toriyama. Tuttavia, Toei Animation decise di prendere tempo creando un arco inedito che si ricollega al primo film della saga Z, il filler con Garlic Junior. Non fu soltanto il demone però a presentarsi in questo arco di Dragon Ball Z, ma anche una fidanzata per Crilin, con cui la storia ovviamente non andrà bene.

Questo cosplay di Marion ricorda la ragazza che per qualche tempo uscì con il guerriero terrestre. Ovviamente la scelta di Syanne è ricaduta su una Marion in costume, con un pezzo unico giallo che sa molto di anni '90. Come si vede negli episodi in questione, la donna passerà molto tempo in acqua con tanto di maschera e boccaglio, per divertirsi, anche se poi abbandonerà Crilin per lo stesso motivo.

A Crilin non è andata male, dato che questo cosplay di C18 dimostra che ha scelto bene.