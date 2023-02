Dragon Ball: un cosplay del principe dei saiyan Vegeta al femminile e in bodypaint

Dragon Ball è un nome che tutti conoscono. L'anime e manga di Akira Toriyama ha seguito le vicende di Goku, ma il giovane saiyan cresciuto sulla Terra non è l'unico ad apparire nelle varie vignette disegnate dall'autore. No, c'è un nutrito gruppo di personaggi, alcuni buoni e alcuni cattivi, mentre altri sono nel mezzo o cambiano nel tempo.

Vegeta è un personaggio immensamente popolare nell'universo di Dragon Ball: alieno guerriero appartenente alla razza dei Saiyan, inizialmente viene presentato come un nemico dei protagonisti. Tuttavia, con il passare del tempo, Vegeta si unisce al gruppo e diventa uno dei personaggi più amati e iconici della serie. Però, tornando per l'appunto alle sue origini, il saiyan non mostrava alcun sentimento buono, con il desiderio soltanto di combattere, conquistare e distruggere, così da sottolineare la sua supremazia.

La prima volta in cui comparve sulla Terra, Vegeta suscitò subito paura. Il saiyan più forte fino a quel momento si presentava con la classica armatura dalle spalle larghe e le protezioni per i fianchi, e ovviamente aveva ancora la sua coda e lo scouter, poi eliminato grazie all'acquisizione della tecnica di percepimento del ki. Yaiza Perez ha voluto riportare l'alieno ai suoi antichi fasti grazie a questo cosplay di Vegeta al femminile in versione principe dei saiyan, ma realizzato in buona parte con bodypaint. Si vede bene il tratto dell'armatura realizzato sul corpo della modella, ma non mancano aggiunte come lo scouter rosso e la coda avvolta intorno alla vita.

Oltre a questo cosplay di Baby Vegeta, apparso in Dragon Ball GT, sapevate perché durante la prima apparizione dell'anime Vegeta aveva i capelli rossi?