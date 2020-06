Dragon Ball: questo cosplay di Trunks donna vi farà vedere il personaggio in modo diverso

Con la saga di Cell, il mondo di Dragon Ball Z entrò in scenari completamente nuovi. Pur mantenendo dei canovacci simili a quelli degli archi narrativi precedenti, incontrammo una nuova serie di nemici imprevedibili che a loro volta si trovarono soverchiati da un nuovo nemico. Tutto questo era stato in parte annunciato da Trunks, un nuovo ragazzo.

Il viaggiatore del tempo rivelò inizialmente la sua vera identità solo a Goku e si presentò come il figlio di Bulma e Vegeta, lasciando allibito il protagonista di Dragon Ball Z. Da allora, Trunks è diventato molto più forte ed è apparso di recente anche nella serie animata di Dragon Ball Super. I fan però sono legati a quella versione apparsa durante il manga scritto e disegnato da Akira Toriyama negli anni '80 e '90.

Il cosplay di Trunks al femminile pensato da Raquel Sparrow si basa proprio su quello spadaccino super saiyan che si presentò al cospetto di Freezer e Re Cold. Ovviamente, il tutto declinato per adattarlo alle forme da donna della cosplayer che oltre a mettere in risalto il lato B con l'inquadratura scelta, realizza anche un travestimento abbastanza buono sotto il punto di vista della realizzazione dei vestiti e dei dettagli del personaggio.

Trunks passa da principe a principessa quindi, come avvenuto anche in una fan art recente. Potete continuare però a immaginare tutta la potenza maschile del personaggio in questa splendida statuetta dove Trunks samurai abbatte Cell.