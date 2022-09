Dragon Ball: un cosplay di Videl con i capelli lunghi in posa da combattente

Quando finì la saga di Cell, sembrò chiaro che ci sarebbe stato un netto cambio di passo. E infatti Akira Toriyama cambiò abbastanza le carte in tavola con l'inizio della saga di Majin Bu, dove Goku cedette - temporaneamente, visto come sono andate le cose in futuro - il ruolo di protagonista di Dragon Ball al giovane Gohan, ormai sedicenne.

Gohan non è riuscito a diventare un vero protagonista, ma ha comunque avuto il merito di aver allargato un po' il mondo della serie in quei primi frangenti della saga. Durante il suo periodo scolastico, precedente al torneo Tenkaichi, ha conosciuto la figlia di mr. Satan, la giovane Videl. La ragazza era un'eroina per Satan City, così come il padre, e in aggiunta era compagna di classe di Gohan. Grazie alla scoperta del segreto del giovane, è riuscita a tirargli fuori una promessa di allenamento.

Da qui inizia un rapporto tra i due che diventerà sempre più stretto e profondo. Videl diventerà una figura importante in Dragon Ball fino al torneo, facendo tornare sulla scena una guerriera combattente nel manga. La cosplayer Purai ha deciso di realizzare un cosplay di Videl con i capelli lunghi in posa da combattimento, magari prima di affrontare uno dei criminali che circola in città.

E voi preferite Videl con i capelli lunghi o corti?