Dragon Ball: un cosplay di Videl pronta per il suo giorno di lezione alla Satan High

Chiusi i Cell Game con una grande vittoria che ha spazzato via il malvagio essere perfetto, si +è aperta una nuova epoca per i personaggi di Dragon Ball. La storia si allontana da Goku, il protagonista che ormai era morto per salvare nuovamente la Terra e che non era intenzionato a tornare. Al suo posto, Gohan è diventato protagonista.

Il ragazzo, per proseguire la sua educazione, si è recato al liceo Satan High, l'istituto a cui viene dato il nome di Mr. Satan, creduto difensore della Terra. E qui incontra tanti ragazzi della sua età, tra cui Videl, la sua futura moglie e figlia di Mr. Satan. Alla sua prima apparizione, Videl è una giovane ragazza dal carattere forte e indipendente. Essendo cresciuta nell'ombra di suo padre e della sua reputazione, Videl è determinata a dimostrare il suo valore come combattente e ad affrontare qualsiasi sfida le si presenti. Durante la saga di Majin Bu, Videl scopre l'esistenza dei guerrieri Saiyan e si avvicinerà sempre di più a Gohan, con il quale sviluppa una relazione romantica.

Ha dimostrato di essere una combattente abile e coraggiosa, anche se non ha poteri come i guerrieri saiyan. La sua abilità nel combattimento è evidente durante il torneo Tenkaichi al quale partecipa, dove tiene testa a uno Spopovitch potenziato, in cui dimostra di essere una lottatrice eccezionale nonostante la sua mancanza di abilità speciali. Una delle caratteristiche distintive di Videl è il suo taglio di capelli corto, ma la ragazza non è sempre stata così.

Questo cosplay di Videl con le trecce lunghe riporta la ragazza a prima che conoscesse Gohan, quando frequentava semplicemente la Satan High e non era coinvolta in battaglie galattiche da cui dipendeva il destino della Terra o dell'universo intero. Con maglietta bianca, trecce e cappello del liceo, si prepara per andare a lezione e poi sventare l'ennesima rapina.