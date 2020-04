Dragon Ball: la cosplayer Allyssooonnnn realizza una perfetta Bulma in bikini

Il mondo di Dragon Ball è ricco di personaggi da interpretare, alcuni facili e altri difficili da realizzare. Tra i più amati ci sono indubbiamente i protagonisti come Goku, Gohan, Vegeta e Bulma. Proprio su quest'ultima ricadono molte scelte di cosplay da parte delle ragazze essendo la figura più avvenente dell'opera di Akira Toriyama.

Dopo i cosplay pasquali di Bulma in versione coniglietto, si passa adesso a un tema più estivo. La cosplayer Allyssooonnnn ha deciso di entrare nel mondo di Dragon Ball indossando i vestiti di Bulma come furono ritratti in una illustrazione del mangaka Toriyama tanti anni fa e particolarmente usato per alcune action figure sexy.

La versione scelta della coprotagonista storica di Dragon Ball è quella con un bikini militare e un pantaloncino di jeans molto corto. I capelli blu che arrivano alle spalle vengono invece legati da un lato con uno chignon. Il resto del vestito si compone di alcune protezioni per le ginocchia di colore verde mentre tra le mani regge alcune Sfere del Drago.

In calce potete vedere la foto del cosplay di Bulma realizzato da Allyssooonnnn, vi convince? Intanto i fan si devono preparare al Goku Day, uno degli eventi più importanti dell'anno se si è un fan di Dragon Ball. Per l'occasione, per il franchise è stato indetto il progetto Kakarot Collection.