Dragon Ball: una cosplayer di C18 si mette al piano e suona la famosa sigla dell'anime

Chi non ricorda la sigla Makafushigi Adventure, storica opening dell'anime di Dragon Ball che spesso ha fatto anche da colonna sonora agli episodi della serie. Insieme a Cha La Head Cha La e Dan Dan Kokoro Hikareteku, rispettivamente di Dragon Ball Z e Dragon Ball GT, fanno parte della trinità di sigle di DB indimenticabili.

Col passare del tempo, abbiamo potuto ascoltare l'opening di Dragon Ball in tanti modi. A presentarcene un altro è il canale Ru's Piano, ragazza famosa in rete per interpretare le canzoni degli anime al pianoforte. Tuttavia la ragazza decide sempre di farlo facendo la cosplayer, vestendo quindi i panni di uno dei personaggi femminili della saga.

In questo caso quindi ha deciso di vestirsi da C18, l'androide bionda presentata durante la saga di Cell e che veste con giubbotto e gonna di jeans e una maglia nera con maniche a righe. Questa particolare cosplayer di C18 fa partire poi il video, che potete vedere in alto alla notizia, suonando appunto Makafushigi Adventure di Dragon Ball. Il video caricato circa due settimane fa è diventato conosciuto in rete, ottenendo oltre 100.000 visualizzazioni.

