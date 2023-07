Dragon Ball: un cosplayer di Freezer viene scambiato per un demone e arrestato

Dragon Ball è una delle opere più famose al mondo, eppure in molti non hanno alcuna idea dei personaggi e delle vicende raccontate da Akira Toriyama. Questo è il caso di un TikToker peruviano, il quale ha raccontato di essere stato arrestato dopo essersi travestito da Freezer.

Sta facendo il giro del mondo una notizia esilarante, che tuttavia poteva finire davvero male. Nella notte del 28 giugno gli abitati del distretto di Sapallanga nella città peruviana di Huancayo sono stati allarmati da una presenza misteriosa. Alcuni cittadini hanno infatti chiamato le forze dell'ordine dopo aver avvistato una figura demoniaca e inquietante. Si trattava di John Guerrero Torres, un TikToker e fan di Dragon Ball che si stava aggirando per le strade del paese, e pare anche in un cimitero, immedesimandosi in un cosplay di Freezer. Ecco alcuni dettagli di Dragon Ball su Freezer che potreste ancora non conoscere.

Prima che la polizia potesse intervenire e avvicinare la losca figura, alcuni abitanti armati di coraggio si sono mobilitati in autonomia. I cittadini erano convinti che si trattasse di un'entità demoniaca locale nota come "jarjarcha", e anche i tentativi di giustificarsi del cosplayer e TikToker si sono rivelati vani. Freezer appartiene alla razza dei demoni del freddo, che a tutti gli effetti sono per l'appunto demoni. Il TikToker, che ha sfiorato il linciaggio dai compaesani, è stato infine consegnato alla polizia e sequestrato del costume di Freezer.