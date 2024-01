Dragon Ball, le credenze più comuni (ed errate) tra i fan della serie

Da quasi 40 anni l’universo di Dragon Ball ricopre una posizione di rilievo nella categoria shonen, che Akira Toriyama ha saputo influenzare ponendo nuovi stilemi, ma anche nell’intero medium del fumetto giapponese. Col trascorrere degli anni, e delle serie, però sono emerse credenze tra i fan, molte delle quali sono false o non totalmente esatte.

La prima, e certamente la più diffusa, è che Dragon Ball Super è un sequel di Dragon Ball Z. In realtà, come anche venne specificato al momento del debutto della nuova serie dagli autori, Toriyama e Toyotaro, Dragon Ball Super è ambientata negli anni che trascorrono tra la sconfitta definitiva di Majin Bu e il finale canonico di Dragon Ball Z, in cui Son Goku si allontana per addestrare il piccolo prodigio Ub.

La seconda informazione sbagliata di cui gran parte della community è convinta riguarda l’impossibilità di Vegeta di superare Goku in battaglia. Il Principe dei Saiyan, invece, è riuscito più volte a sconfiggere il protagonista. La prima durante la saga dell’arrivo dei Saiyan sulla Terra, la seconda durante la saga di Majin Bu quando, lasciandosi assuefare dal potete di Babidi, riuscì a raggiungere un livello straordinario e a tenere testa al suo rivale. Infine nel capitolo 100 della più recente Dragon Ball Super, in cui Vegeta riesce a mandare al tappeto Goku alla fine dell’allenamento sul pianeta di Whis.

La terza credenza riguarda invece l’origine della spada di Trunks. L’artefatto usato da Trunks nella saga degli androidi della serie regolare non è infatti per nulla legato alla spada ereditata dal Saiyan nel film Dragon Ball Z: l’Eroe del Pianeta Conuts. Alla fine della pellicola Tapion regala a Trunks, ancora bambino, la sua spada, ma gli eventi presenti nel film non sono mai stati riconosciuti come canonici. Di conseguenza non c’è nessuna correlazione confermata tra la spada di Tapion e quella brandita da Trunks del Futuro.

Infine, gran parte della community di Dragon Ball crede che Akira Toriyama abbia evitato di far diventare Gohan il protagonista in seguito a minacce ricevute dai fan. L’autore, invece, decise di concentrarsi su Son Goku dopo aver visto i risultati di vari sondaggi di popolarità dove era praticamente sempre al primo posto.

In conclusione, ecco 3 manga di Toriyama che meritano un adattamento animato.