Dragon Ball: la crescita di Son Goku in una magnifica statua da collezione

La storia di Dragon Ball è ispirata, almeno inizialmente, al romanzo Il Viaggio in Occidente, classico della letteratura cinese, dove il protagonista è Sun Wukong, il Re delle Scimmie. Nella versione giapponese quel nome è stato adattato con Son Goku, personaggio centrale nell’opera del maestro Akira Toriyama.

L’idea originale di Goku, un bambino dotato di una coda da scimmia, particolarmente forte ed esperto di arti marziali, grazie soprattutto agli insegnamenti di suo nonno Gohan, è diventata molto più intricata e diversa da quanto aveva in mente Toriyama all’inizio. In Dragon Ball Z si scopre che Goku fa in realtà parte di una razza aliena di guerrieri belligeranti unicamente interessati alla conquista e all’espansione del proprio dominio, i Saiyan.

Contrapponendosi fortemente ai principi che guidano quella società, Goku rimarrà sempre difensore della Terra, per quanto le tecniche apprese, le trasformazioni e l’avvicinamento a figure considerate divine finiranno per rendere il personaggio totalmente diverso rispetto alle origini. La sua storia ed evoluzione sono state riassunte da Temple Studio in una magnifica statua da collezione della serie Dragon Ball Memories, di cui trovate diverse immagini in calce.

Costruita su una base piuttosto anonima, la figure si sviluppa in altezza per circa 60 centimetri, ma ciò che cattura immediatamente gli appassionati sono le due versioni di Goku, bambino e adulto, rappresentate attorno ad un perfetto Drago Shenron, il quale tiene nella zampa sinistra la Sfera a quattro stelle. La qualità del prodotto è indiscutibile, e chiunque volesse aggiungerlo alla propria collezione può preordinarlo sul sito ufficiale dello studio, ad un prezzo complessivo di 650 dollari australiani, ovvero circa 415 euro, per riceverlo tra dicembre 2021 e marzo 2022.

Ricordiamo che Dragon Ball e altre opere hanno raggiunto le case d'aste facendo crescere vertiginosamente i guadagni, e vi lasciamo ad un incredibile tatuaggio che riassume la storia di Vegeta.