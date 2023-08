Dragon Ball: Crilin si dà al calcio! Una squadra spagnola annuncia il suo acquisto

Il gioco del calcio è sempre più legato al mondo dell'animazione giapponese. Sono infatti sempre più ricorrenti gli omaggi di sportivi famosi a opere celebri che hanno scritto la storia, ma anche collaborazioni ufficiali come quella tra Inter e Blue Lock che sta creando spettacolo negli ultimi giorni.

Dragon Ball è stato una fonte d'ispirazioni per miliardi di ragazzini, alcuni dei quali hanno raggiunto la fama nello spettacolo o nello sport, e gli omaggi all'opera del maestro Akira Toriyama si sprecano. Solamente pochi mesi fa Gogeta appariva in uno stadio negli USA, ma nelle ultime ore la situazione ha preso una strana piega.

Con la stagione estiva i club sono impegnati con il calciomercato. Una squadra spagnola che milita nella seconda divisione della Liga ha annunciato un importante acquisto, quello di Crilin da Dragon Ball. No, non si tratta di uno scherzo, è successo realmente.

Il club storico del Real Zaragozza attraverso le proprie pagine ufficiali ha presentato il suo nuovo acquisto, l'ex giocatore dell'Atletico Madrid Victor Mollejo, con un esilarante clip che rende omaggio a Dragon Ball. Nel filmato che trovate in calce all'articolo, infatti, il club spagnolo annuncia l'acquisto di Crilin, vista l'evidente somiglianza con il calciatore per via della calvizie di entrambi. Riuscirà Mollejo a farsi valere, proprio come Crilin ha fatto in Dragon Ball?