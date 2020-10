Dragon Ball: Crillin è il terrestre più forte e coraggioso, ecco perché

Sin dalla sua prima apparizione negli episodio iniziali della serie originali Dragon Ball il personaggio di Crilin ha saputo conquistare molti appassionati dell'opera di Akira Toriyama, e anche se ad oggi è diventato un personaggio alquanto marginale nell'evolversi degli eventi di Dragon Ball Super, molti continuano a sostenerlo.

Secondo alcune teorie infatti, il migliore amico di Goku sarebbe il terrestre più potente, e anche se personaggi come Yamcha e Tenshinhan hanno mostrato le loro capacità in diverse occasioni, c'è una qualità che caratterizza in maniera unica Crilin: il suo coraggio. Non importa infatti quanto fossero potenti gli avversari, o quanto fossero terribili le situazioni in cui si trovavano i suoi compagni, Crilin ha sempre cercato di fare la cosa giusta, superando il timore e la paura di fallire, o addirittura morire.

Con l'uscita di Dragon Ball Super purtroppo Crilin, come Gohan e Piccolo, continua a ricoprire un ruolo secondario, nonostante nella saga di Molo lo abbiamo visto ancora una volta al fianco degli altri Guerrieri Z. Come molti di voi ricorderanno l'obiettivo primario di Crilin era essere il rivale principale di Goku, ruolo che ha perso successivamente all'introduzione di Piccolo e Vegeta nella serie, e che ha contribuito a farlo diventare marginale rispetto ai due sopra citati.

Ciò che rende Crilin uno dei personaggi più importanti di tutto l'universo di Dragon Ball, è la sua profonda umanità, che emerge con le emozioni che manifesta in diverse occasioni, come appunto la paura e il coraggio, aspetti quasi del tutto assenti nel personaggio di Goku, che pensa unicamente a diventare più forte e a trovare incontri che possano divertirlo.

