Dragon Ball, la cucina italiana omaggia Akira Toriyama: la pizza Vegeta di Errico Porzio

È trascorso un mese intero da quando la nostra community è stata colpita da una notizia atroce. Il 1° marzo 2024 Akira Toriyama è morto a causa di una forma acuta di ematoma subdurale, forse sorto in seguito a un'operazione chirurgica. Noi italiani, abbiamo voluto omaggiare il maestro come solo noi sappiamo fare.

La scomparsa di Akira Toriyama ha lasciato un pesante solco nei nostri animi e nell'intera industria animanga. Non dobbiamo però essere tristi. L'ultimo disegno di Akira Toriyama ci ricorda che l'amato autore ci ha lasciati con un sorriso, proprio come i numerosi che nel corso di questi decenni ci ha donato.

I messaggi per la morte di Akira Toriyama sono stati numerosi. Gli autori di Weekly Shonen Jump – e non solo – hanno ricordato il maestro, così come hanno fatto anche gli appassionati attraverso eventi indimenticabili. Persino i governi di alcuni stati, come Francia, El Salvador e Cina, hanno reso onore all'autore. Ma in Italia? Nel Bel Paese Akira Toriyama è stato ricordato in un modo unico.

Il maestro pizzaiolo napoletano Errico Porzio ha omaggiato la memoria di Akira Toriyama come solo lui poteva fare, cioé attraverso una buonissima pizza napoletana che raffigura il volto del Principe dei Saiyan Vegeta. Il processo di creazione di questa bontà culinaria viene illustrato nella clip in calce all'articolo, un filmato che unisce l'arte della pizza all'universo di Dragon Ball. Siamo sicuri che Goku andrebbe ghiotto di questa pizza Vegeta!

