Dragon Ball Daima, 5 motivi per cui potrebbe essere la cosa migliore su DB ultimamente

L'hype dietro a Dragon Ball Daima sta crescendo sempre di più, vogliamo quindi provare a fare un elenco dei cinque motivi per cui potrebbe essere una delle cose migliori di Dragon Ball negli ultimi anni.

Cominciamo con il coinvolgimento diretto di Akira Toriyama. Ormai Dragon Ball Super è una creatura più di Toyotaro che di Toriyama, perciò sapere che il Maestro ha curato personalmente storia e charachter design è già un grande punto di partenza. Dragon Ball Daima infatti potrebbe essere il vero ritorno alle origini del franchise e l'anime in cui Toriyama sarà più libero di fare quello che gli piace.

Altro punto è infatti il ritorno alle origini. Stando a quello che abbiamo visto la storia di Dragon Ball Daima sembra essere meno focalizzata su trasformazioni qualsiasi e più su ciò che ha reso famosa la prima serie di Dragon Ball: viaggi, avventure e combattimenti concreti basati sulle arti marziali. Non sappiamo infatti se in Dragon Ball Daima ci saranno i Super Saiyan oppure no.

C'è poi la questione di tutti i personaggi che tornano piccoli e come dovranno venire a capo dei nuovi problemi che gli si presenteranno, elementi simili a quando Goku era bambino nella prima serie di Dragon Ball. Qui Toriyama potrà davvero sbizzarrirsi e ridare freschezza e originalità al prodotto.

Altro punto è questa coppia di villain misteriosi che sembra avere accesso a tutti gli eventi del passato di Dragon Ball e dei suoi protagonisti. Sarà sicuramente interessante capire come questo si intreccerà con la nuova storia. Ecco per ora tutto quello che sappiamo sui villain di Dragon Ball Daima.

Ultimo elemento è l'animazione: questo ritorno al disegno con qualche elemento 3D sembra perfetto per raccontare la storia di Dragon Ball Daima e da quello che si è visto nel trailer ogni dettaglio appare davvero decisamente curato.

E secondo voi quali sono i motivi per cui Dragon Ball Daima potrebbe essere il miglior prodotto di Dragon Ball degli ultimi anni? Diteci la vostra nei commenti!