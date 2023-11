Dragon Ball Daima si allarga: operazioni sul copyright, è per evitare un caso diritti?

Dragon Ball Daima, il nuovo anime spin off di Dragon Ball, ha fatto il suo debutto al Comic-Con di New York quest'anno suscitando grande entusiasmo tra gli spettatori. Per questo motivo, il franchise sta puntando a espandere la portata del marchio facendolo registrare in diversi stati del mondo.

Recentemente, Dragon Ball Daima è stato registrato negli archivi di Costa Rica e Argentina. Questo fa supporre che il franchise stia prendendo di mira tutti i paesi del Sud America, in quanto Dragon Ball è da tempo una delle proprietà principali proprio in America Latina. Basti pensare che, mentre si stava svolgendo il "Torneo del Potere" di Dragon Ball Super, venivano organizzati eventi in stadi creati apposta per assistere allo scontro finale tra Goku e Jiren.

Ma per quale motivo Dragon Ball sta effettuando queste azioni sul copyright? All'annuncio del nuovo anime spin off molti spettatori storsero il naso, facendo notare come l'incipit di Dragon Ball Daima assomigli a quello di Dragon Ball GT. La serie infatti, che sarà ambientata nei dieci anni intercorsi tra la sconfitta di Kid Bu e l'inizio di Dragon Ball Super, vedrà Goku e i suoi compagni Z-Fighters trasformati in bambini a causa di una misteriosa cospirazione.

Indipendentemente da come si evolverà la trama, è inevitabile fare paragoni tra le due serie, anche se l'anime che arriverà nel 2024 ha indubbiamente il potenziale per essere un prodotto di successo. Dragon Ball Daima è stato in parte sviluppato da Toriyama, il creatore di Dragon Ball, che ha voluto specificare ai fan quanto si sia impegnato a collaborare a questa serie.

Non resta che aspettare il 2024 per vedere Goku e i suoi amici nuovamente in azione.