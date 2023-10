Dragon Ball Daima, l'anime diventerà anche un manga?

C'era una volta Dragon Ball, il manga di Akira Toriyama pubblicato tra il 1984 e il 1995 che divenne anche un anime, che a sua volta si dipanò in tante storie diverse, tra l'anime - suddiviso in due parti più una originale, il famoso Dragon Ball GT - e tanti film o OAV non canonici ma che riscossero un notevole successo.

Quei tempi erano finiti ma poi sono ricominciati grazie alla ripresa del franchise avvenuta negli anni '10, con l'espansione di un universo che ha prodotto dapprima angeli e dei della distruzione, poi altri universi e tanto altro ancora. Dragon Ball Super al momento è l'opera che porta avanti il franchise, sia nella sua versione manga che in quella anime. Dal 2024 ci sarà però Dragon Ball Daima, un nuovo anime completamente originale e che sarà anche canonico, al quale ha partecipato Akira Toriyama stesso.

Goku e gli altri diventano bambini e si lanciano in un'altra grande avventura contro dei nemici sconosciuti. Per ora, la serie è stata annunciata come un anime. Ma ci sarà anche il manga di Dragon Ball Daima? Al momento non ci sono informazioni a riguardo. Va detto però che negli ultimi anni la maggior parte dei prodotti dedicati alla saga delle sette sfere è stata trasformata anche in un manga. Non solo Dragon Ball Super, ma anche lo spin-off non canonico Super Dragon Ball Heroes ha a disposizione i suoi manga.

La possibilità che Dragon Ball Daima diventi un manga a sé stante - ma non disegnato da Toyotaro - non è di certo nulla, mentre molto più lontana la possibilità che la prossima saga di Dragon Ball Super sia proprio un adattamento di questa prossima serie, anche se mai dire mai. In sostanza, dal 2024 potremmo anche vedere Dragon Ball Daima in versione manga. Naturalmente, è scontato che bisognerà attendere l'ufficialità. E voi lo preferireste rispetto all'anime?