Dragon Ball Daima, il nuovo anime si presenta ai fan: ciò che sappiamo sul progetto

Il 2024 potrebbe non vedere il ritorno dell'anime di Dragon Ball Super, ma gli Z-Fighters stanno per intraprendere una nuova avventura in Dragon Ball Daima. In arrivo questo autunno, la serie vedrà Goku e i suoi compagni trasformarsi in bambini: i protagonisti dovranno comprendere il mistero dietro al loro ringiovanimento e la cospirazione che ha innescato questa folle magia.

Dragon Ball Daima è ideato dall'autore originale di Dragon Ball Akira Toriyama - il che significa che si tratta di un'opera completamente canonica - ma presenta per la prima volta una storia originale che coinvolgerà tutti gli eroi protagonisti. A differenza di Dragon Ball GT, in cui solo Goku si trasforma in bambino, Daima porta un'intera squadra dei Guerrieri Z all'infanzia.

Dal 26 al 28 gennaio si terrà il Dragon Ball Games Battle Hour, un evento in cui numerosi appassionati potranno giocare ai migliori videogiochi del franchise. In aggiunta, sabato 27 gennaio alle ore 10:30 italiane ci sarà un panel completamente dedicato a Dragon Ball Daima, in cui verranno svelati alcuni dettagli importanti sulla produzione.

La sinossi dal sito ufficiale di Dragon Ball Games Battle Hour afferma: "Dragon Ball Daima è un nuovo anime in cui Akira Toriyama è stato direttamente coinvolto nella produzione, creando una storia completamente inedita. Inoltre, sarà rilasciato in occasione del 40° anniversario della serie originale di Dragon Ball, portando le aspettative dei fan a nuove vette. Il produttore esecutivo di Dragon Ball, Akio Iyoku, apparirà come ospite al panel speciale di Dragon Ball all'evento shonen di fine mese. Condividerà approfondimenti sul dietro le quinte della realizzazione di Dragon Ball Daima, programmato per l'autunno 2024, insieme a informazioni esclusive e nuovi artwork di Akira Toriyama."



Purtroppo, il nuovo evento di Dragon Ball non sarà in streaming, ciò significa che bisognerà aspettare le notizie dai fan presenti al Dragon Ball Games Battle Hour per scoprire tutti i dettagli.