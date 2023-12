Dragon Ball Daima, il nuovo anime ci sarà al Jump Festa? Ecco quando arriveranno novità

Quando tutti erano in attesa del ritorno di Dragon Ball Super con la Stagione 2 della serie, TOEI Animation ha stupefatto gli appassionati con un annuncio a sorpresa. Il prossimo anime del franchise è Dragon Ball Daima, un progetto innovativo ma che trae ispirazione dal principio della narrazione di GT.

L'annuncio e il trailer di Dragon Ball Daima sono arrivati al Comic-Con 2023 di New York, ma da quel momento la serie è sparita dai radar. In quell'occasione sono state rivelate numerose informazioni sul progetto, ma altrettante sono ancora circondate da un mistero. Quando avremo risposte e novità su Dragon Ball Daima?

Dragon Ball Daima è l'anime in cui Goku tornerà bambino e come lui anche Vegeta e gli altri Guerrieri Z. Questa inversione d'età sarà opera di due malvagi demoni a noi ancora sconosciuti. Pare che Dragon Ball Daima uscirà nel 2024 su Crunchyroll, ma queste sono informazioni da prendere con le pinze.

La prima occasione utile per avere novità su Dragon Ball Daima è il Jump Festa 2024, l'evento più importante dell'anno per quanto riguarda i manga e gli anime pubblicati da Shueisha. La manifestazione si terrà nel fine settimana del 16 e 17 dicembre 2023, ma i fan farebbero meglio a non illudersi. Gli stage e i panel del Jump Festa 24 sono già stati ufficializzati e tra questi non ne figura uno a tema Dragon Ball, motivo per cui difficilmente si parlerà di Daima.

TOEI Animation ha promesso novità su Dragon Ball Daima al Dragon Ball Games Battle Hour, evento dedicato che si terrà il 27 e 28 gennaio. Solamente allora potremmo avere informazioni più concrete, come ad esempio una data d'uscita, nuove immagini ufficiali e maggiori dettagli sulla trama dell'anime.