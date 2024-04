Dragon Ball Daima: Broly sarà presente nella nuova serie targata Toei?

Sin dal momento in cui è stato diffuso il trailer di Dragon Ball Daima, la nuova serie del franchise creato da Akira Toriyama ha catalizzato l'attenzione degli appassionati, sia per la sua singolare premessa, sia per la nebulosità che la contraddistingue. Al punto che molti si sono interrogati sull'eventuale presenza nell'anime di un personaggio come Broly.

Come anticipato dai primi character design di Dragon Ball Daima, sembra che il nuovo progetto sia a tutti gli effetti contraddistinto da una natura commemorativa, che consenta alle traiettorie del racconto di riportare in auge alcuni degli elementi linguistici che hanno condotto la prima parte del manga al successo, e a bucare di conseguenza l'immaginario collettivo. E se è pur vero che l'omaggio agli orizzonti passati dell'opera potrebbe costituire il primo passo verso la rifondazione dell'universo creato da Toriyama, la sua propensione “mitopoietica” non deve limitarsi a questo livello, se la serie vuole ricodificare per sempre il mito di Dragon Ball. Soprattutto per quel che riguarda la configurazione dei personaggi – ora destinati ad un processo di ridimensionamento infantile – nonché gli intrecci su cui si baseranno le loro traiettorie narrative.

In questo senso, come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo cosa Dragon Ball Daima può apprendere dagli errori di GT e Super, partire dalle opere appena citate potrebbe dipanare agli occhi degli autori le ricette stesse con cui rimettere in moto le logiche episodiche e apertamente ludiche della frazione iniziale del manga di Toriyama (a cui la nuova serie chiaramente si ispira) per poi inserirle in un orizzonte deliberatamente inedito, in cui possano innervarsi di quei sintomi che li conducano sul cammino dell'evoluzione.

E proprio in riferimento all'ultima produzione cartacea dell'universo dei saiyan, nella quale il personaggio di Broly ha iniziato ad assumere progressivamente una valenza non solo canonica, ma anche più eminentemente simbolica, ecco che la nuova serie avrebbe la possibilità di guardare alle traiettorie di cui è stato qui oggetto il figlio di Paragas, per articolare discorsi originali – e forse anche dissacranti – sul guerriero. Eppure alcuni motivi sembrano suggerire un andamento diverso: tanto da portare gli autori della Toei ad escludere dalla narrazione, almeno nel suo primo ciclo vitale, un eroe come Broly.

Malgrado non siano state offerte indicazioni precise relative al collocamento temporale della serie, né se l'anime si ponga in diretta continuità con le narrazioni che lo hanno cronologicamente preceduto, il ritorno, in versione fanciullesca, di Broly potrebbe risultare qui impossibile – o comunque, improbabile – soprattutto nel caso in cui Daima sia ambientato in un periodo pre-Super.

Del resto, nel trailer, così come nei character design presentati anzitempo da Toei, non c'è traccia di personaggi di natura divina come Beerus o Whis: un fattore che già di per sé potrebbe confermare la necessità degli autori di smarcare il nuovo anime dalle logiche e dalle evoluzioni di cui è stato oggetto Super, anche per mantenere una certa autonomia ed indipendenza narrativa rispetto al resto dei racconti in cui è suddiviso un franchise ormai sempre più multimediale (nonché votato alla transmedialità). E se l'assenza delle icone di Super fosse confermata, ecco che anche un personaggio come Broly, entrato ufficialmente nel canone di Dragon Ball proprio nel corso della serie in questione, difficilmente avrà la possibilità di ritagliarsi uno spazio autonomo in Daima.

