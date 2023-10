Dragon Ball Daima è canonico? La verità sulla nuova serie anime con Goku bambino

Dopo svariati anni d'assenza, il pubblico di appassionati ha potuto finalmente festeggiare. Al New York Comic-Con 2023 i vertici di TOEI Animation hanno ufficialmente presentato Dragon Ball Daima, una serie animata completamente nuova e che pare non abbia nulla a che vedere con Dragon Ball Super.

Il prossimo anime della serie non sarà Dragon Ball Super 2, ancora sospeso nel vuoto. Nel 2024 i fan verranno sorpresi da Dragon Ball Daima, un anime che in molti hanno accostato a Dragon Ball GT. Facciamo però chiarezza sulla serie, Dragon Ball Daima è canonico o meno?

Per rispondere a questa domanda occorre partire dal principio. Dragon Ball Daima è un progetto originale di TOEI Animation che non si rifà ad alcuna serie manga di Akira Toriyama o di Toyotaro. Proprio a causa di ciò si potrebbe pensare che Dragon Ball Daima sia una sorta di Super Dragon Ball Heroes o Dragon Ball GT, con cui peraltro si notano evidenti somiglianze. Ebbene, non è così.

Sebbene non adatti alcuna opera cartacea dei due mangaka responsabili del franchise cartaceo, Dragon Ball Daima è canonico a tutti gli effetti. A confermare quanto detto è il messaggio di Akira Toriyama per Dragon Ball Super, in cui il maestro conferma di aver lavorato a pieno regime alla serie. Inoltre, durante la presentazione del New York Comic-Con 2023 il nome di Akira Toriyama è comparso al fianco di quello di Dragon Ball Daima.

Come sappiamo, Dragon Ball Super ha due concetti di canonicità differenti, quello dell'anime e quello del manga. In questo caso, Dragon Ball Daima sarà una storia canonica almeno per quanto riguarda il versante animato, un po' come inizialmente lo erano i film Dragon Ball Super: Broly e Dragon Ball Super: Super Hero.