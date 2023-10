Dragon Ball Daima, chi sono gli antagonisti del nuovo anime?

Gli appassionati di Dragon Ball di tutto il mondo da anni attendono Dragon Ball Super 2, il presunto e voluto sequel della serie animata che fu trasmessa dal 2015 al 2018 e che si concluse con l'esaltante Torneo del Potere. Tuttavia, al recente New York Comic-Con è stato rivelato ben altro: l'arrivo dell'inedito Dragon Ball Daima.

Con un trailer che ha mandato in visibilio il pubblico in presenza e da casa, grazie anche ad animazioni ben realizzate e a un'aria di nostalgia con Goku da bambino, Dragon Ball Daima ha presentato le nuove avventure dei guerrieri Z, che si ritroveranno obbligati a una nuova ricerca delle sfere del drago. Ma chi è che ha causato tutto? Non si sa ancora nulla degli antagonisti di Dragon Ball Daima che, nel trailer, si vedono davvero brevemente.

Cosa possiamo dedurre sugli antagonisti di Dragon Ball Daima? Innanzitutto, entrambi sono capaci di volare e indossano degli abiti particolari, con un mantello. Uno è molto alto e ha una cresta di capelli simile a quella dei Kaioshin, mentre il secondo è un esserino basso e tarchiato con un aspetto abbastanza buffo e con uno scettro o un bastone tenuto nella mano destra, che potrebbe rivelare una natura magica.

Dopotutto, il nome Dragon Ball Daima già può far presumere qualcosa, così come il precedente sottotitolo Magic. È possibile che questo essere speciale sia dotato di poteri magici e che provenga dal reame demoniaco, finora poco esplorato nell'universo della serie, dal quale potrebbe arrivare anche l'altro Kaioshin, forse spedito lì in seguito ad alcune pessime scelte. E voi cosa vi aspettate da questo duo che verrà rivelato soltanto più in là?