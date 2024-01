Dragon Ball Daima, chi sta lavorando al nuovo anime? Rivelato lo staff

Dragon Ball sta per tornare in pompa magna, grazie all'arrivo di una nuova serie animata questo autunno. Dragon Ball Daima promette di riportare in vita una versione di Goku da bambino in una veste mai vista prima d'ora, con l'aiuto del leggendario Akira Toriyama: ma chi lo affiancherà in questo interessante progetto?

L'ultimo evento della Toei Animation in collaborazione con Shueisha ha portato alla pubblicazione di un primo trailer di Dragon Ball Daima, focalizzato su un Goku tornato bambino, vittima di uno spiacevole attacco nemico. La serie è destinata a diventare un vero successo, con la possibilità di essere vista anche da chi non ha mai avuto l'opportunità di affacciarsi al mondo di Toriyama, motivo per cui il nuovo anime ha avuto bisogno di uno staff altrettanto eccezionale.

Per quanto riguarda il direttore assistente dello show, Aya Komaki ritorna a lavorare per la Toei Animation dopo aver preso parte alla realizzazione dell'altrettanto eccezionale One Piece. Per quanto riguarda la sceneggiatura e la composizione della serie, invece, la talentuosa Yuko Kakihara aggiorna il suo curriculum e si aggiunge allo staff di Daima.

D'altro canto, un nome già ampiamente noto per i fan di Dragon Ball, Katsuyoshi Nakatsuru, si occuperà del character design. Dal lontano 1985, Nakatsuru collabora con la Toei Animation per dare vita all'opera di Toriyama, ma il suo talento va oltre il suo lavoro come animatore: ha anche realizzato i disegni del manga sequel di Dr. Slump, Dr Slump colpisce ancora.

Naturalmente, al timone del progetto c'è proprio Akira Toriyama. Il creatore della serie è coinvolto in Dragon Ball Daima come autore della storia e gli sono accreditati i disegni originali dei personaggi. Quando l'anime è stato annunciato lo scorso ottobre, Toriyama ha persino scritto una lettera ai fan di Dragon Ball sottolineando il suo coinvolgimento nel progetto.