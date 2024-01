Dragon Ball Daima, chi sono i nuovi nemici di Goku? Le immagini dei prossimi antagonisti

Il Dragon Ball Games Battle Hour 2024 ha condotto gli appassionati della serie di Akira Toriyama alla scoperta del trailer di Dragon Ball Sparking Zero, il prossimo episodio della saga Budokai Tenkaichi che si avvarrà dell'Unreal Engine 5. Ma non solo, durante la manifestazione sono arrivate anche novità lato anime.

Nelle ultime ore è stato diffuso un nuovo trailer di Dragon Ball Daima che promette un ritorno alle origini. Protagonista del filmato è Goku, tornato bambino e impegnato, come suo solito, a divorare ingenti quantità di cibo. Non è mancata l'azione. Vediamo infatti il Saiyan combattere contro l'esercito demoniaco.

I prossimi nemici di Goku in Dragon Ball Daima sono i demoni. Sappiamo che sono loro i responsabili della regressione in bambini dei Guerrieri Z, ma non è ancora certo se sia a causa delle Sfere del Drago o di un maleficio infernale.

I character design di Dragon Ball Daima rilasciati sul sito ufficiale della serie mettono in evidenza i nemici dell'ultimo filmato. Disegnati da Akira Toriyama in persona, vediamo nel dettaglio un demone dalla grossa stazza di colore verde e uno più smilzo e armato di ascia e pistola di colore rosa. Ci sono poi diversi demoni in armatura che sembrano far parte di un esercito.

Non sembrano questi i villain principali del nuovo anime, ma solamente sgherri che cercano di ostacolare il viaggio di Goku. In questo trailer di Dragon Ball Daima non c'è traccia dei due demoni che da dietro le quinte osservavano gli eventi della Saga di Buu che ci erano stati mostrati nel filmato d'annuncio.