Dragon Ball Daima, cosa ne pensa la doppiatrice di Goku del nuovo anime?

Nelle scorse settimane, i fan di Dragon Ball hanno ricevuto la notizia di una nuova serie a sorpresa. L'anime in questione, dal titolo Dragon Ball Daima, è stato annunciato in un panel dedicato durante il New York Comic-Con 2023 e sarà un'opera completamente canonica.

Molti appassionati del noto franchise si aspettavano una nuova serie di Dragon Ball Super, ma non hanno potuto non esultare all'idea di ricevere un contenuto completamente inedito. Come vi abbiamo confermato precedentemente, Dragon Ball Daima sarà un prequel di Super e verrà collocato dopo l'epilogo di Z.

Daima vedrà Goku e i Guerrieri Z diventare di nuovo in bambini. Anche la doppiatrice di Goku, Masako Nozawa che solo pochi giorni fa ha ricevuto un grande premio d'onore per la sua lunga carriera, ha condiviso la sua reazione nel vedere il nostro amato protagonista tornare bambino. Queste sono state le sue parole:

"Non era fantastico il video della nuova serie Dragon Ball Daima? Goku era così adorabile e meraviglioso! Mi chiedo quale sia la cospirazione dietro la nuova trasformazione di Goku... Sono molto curiosa, ma mi hanno detto che i dettagli sono ancora segreti! Aspetterò il nuovo anime insieme a tutti voi! Spero che anche voi non vediate l'ora!"

L'uscita di Dragon Ball Daima è prevista per l'autunno del 2024 e l'autore della serie Akira Toriyama l'ha anticipata così: "A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici sono diventati piccoli. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo! È una grande avventura con un'azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso. Poiché Goku deve compensare le sue dimensioni minuscole, usa il suo Power Pole per combattere, qualcosa non si vedeva da molto tempo."