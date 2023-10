Dragon Ball Daima, cosa ne pensano i fan? Tutte le reaction su Twitter

Ci sono naturalmente gli irriducibili che hanno affermato come guarderanno il prossimo anime senza saltarlo e che chiamano anche "ingrati" gli altri appassionati che invece decideranno di non aspettare neanche il primo episodio. E poi c'è l'altra faccia della medaglia, composta da tante persone che hanno pensieri diversi ma che, fondamentalmente, osteggiano Dragon Ball Daima . C'è chi si lamenta del fatto che assomigli di più al clone di Dragon Ball GT piuttosto che a una serie con una personalità propria, altri invece non hanno apprezzato la trasformazione in bambini in sé. Ci sono poi altre critiche mosse alla serie, mentre altri si aspettavano qualcosa di diverso, in particolar modo Dragon Ball Super 2 e un Molo in grande spolvero in un trailer.

Cosa ne pensano i fan su Dragon Ball Daima ? Questa domanda ovviamente non ha una risposta unica, dato che ci sono molti appassionati affezionati che guardano tutto ciò che viene prodotto sul franchise, così come ce ne sono anche di critici. Per fare un quadro chiaro possiamo però osservare i messaggi apparsi su X, ex Twitter, sotto ai trailer e ai commenti più importanti. Ecco quindi le reaction all'annuncio di Dragon Ball Daima su Twitter .

Well this seems different. Love the animations, honestly I'm excited for it. Ya never know this could be one of the best series yet. — Joeyking👑 (@Joeyking25) October 12, 2023

I wanted to hate on this but it has some magic that I feel hasn't been in the series since Z. Maybe not what we want but it might be a step in the right direction for DB as a whole. I know we may enjoy super but the character flaws were glaring. This could be the blueprint for… — .WAV DEKU (@DOTWAVDEKU_) October 12, 2023

I want to see adult goku and vegeta fight universal threats 😭. Not this forced dragon ball nostalgia kid goku stuff that GT already tried. — roflgator (@roflgatorOW) October 12, 2023

This is basically a canonized version of GT — TSM_Starfire (@lorddrakon1) October 12, 2023

Me thinking I was getting some Moro footage. pic.twitter.com/tvdSdl3Kqq — Mitch Onyx (@GreatstEverMade) October 12, 2023

Dragon Ball Daima - Trailer (HQ)

Begins: Fall 2024 pic.twitter.com/nzoZOajz9l — Hype (@DbsHype) October 12, 2023

First DB thing I may ever skip. — Ben Tweets (@TheBlueKingBen) October 12, 2023

Dragon Ball Baby Mode pic.twitter.com/CCWh1SfefD — Toskastic (@Toskastic) October 12, 2023

Dragon Ball fans when they get something good instead of yet another repeat of the same fucking arc with a new villain and a new power-up for Goku — Ryu(ko) (@RyuOuRyuko) October 12, 2023

Who asked for Funko Pop DBZ 💀 pic.twitter.com/TSjDE4E7FA — Uvash Seeraj | Leveling up IRL (@UvashSeeraj) October 12, 2023