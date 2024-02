Dragon Ball Daima delineerà le formule future del franchise?

Nel corso delle serie, Dragon Ball è stato oggetto di una rivalutazione complessiva dei suoi linguaggi iniziali, al punto da dare vita ad una grande rivoluzione estetica. E in tal senso l'arrivo sugli schermi di Daima potrebbe alludere ad una continuità con queste strategie, a partire però da un focalizzazione sulle formule originarie della saga.

Se già il trailer di Dragon Ball Daima ha promesso un ritorno alle origini dell'opera, per come sembra rivolgere tutte le logiche (estetiche, narrative, iconografiche) che lo contraddistinguono verso un orizzonte propriamente celebrativo, è lecito immaginare che la nuova serie targata Toei Animation sia un tentativo, da parte degli autori e dello stesso Toriyama, di rinnovare il rapporto tra il pubblico e il franchise, attraverso i richiami simbolici della nostalgia.

Da questa prospettiva elementi quali la regressione infantile dei protagonisti (osservata in GT), la contaminazione tra le trasformazioni originarie di Z e – chissà – le potenzialità di natura divina (tipiche di Super) o le cornici episodiche degli albori (quindi risalenti agli esordi del manga e della frazione iniziale dell'anime) potrebbero dare vita ad una serie “di raccordo”, in cui convergano tutte le istanze tipiche di Dragon Ball, al fine di illustrare delle nuove vie estetiche per l'intero franchise. Quasi ad affermare che il futuro della saga debba necessariamente passare da una revisione – o meglio, da un'ulteriore legittimazione – dei linguaggi che hanno cadenzato tutte le serie in cui si è suddivisa, in vista dell'apertura verso il domani. Un elemento, che nelle intenzioni degli autori, consentirebbe così a Dragon Ball Daima di rifondare la mitologia del manga di Toriyama.

Inoltre, come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo cosa Dragon Ball Daima può apprendere dagli errori di GT e Super, codificare il futuro del franchise, partendo dalle soluzioni delle precedenti serie, potrebbe dipanare agli occhi degli autori le ricette stesse con cui riportare in auge le logiche del primissimo Dragon Ball (a cui la nuova serie chiaramente si ispira) per poi inserirle in un orizzonte deliberatamente inedito, in cui possano innervarsi di quei sintomi che li conducano sul cammino dell'evoluzione.

Ad esempio, proprio in riferimento alle strategie di regressione infantile viste in GT e al modo in cui hanno – a loro tempo – omaggiato le cornici episodiche degli albori del manga, Daima potrebbe legare a queste soluzioni le sue istanze celebrative, fino a sedimentare nelle maglie del passato tutti quei canoni che possano restituirle una personalità e soprattutto un'autonomia narrativa rispetto alle precedenti storie. Ecco allora che la (ri)presentazione delle versioni fanciullesche dei personaggi può consentire al racconto di ri-mettere in scena le solite logiche, secondo però coordinate diverse, a partire magari già da un utilizzo differente delle Sfere del Drago o dalla connotazione grafica degli stessi personaggi.

È chiaro poi che un andamento di questo tipo si aprirebbe ad una potente dichiarazione di intenti: perché se davvero le traiettorie future del franchise passassero dalla ri-scoperta di quel piacere dell'avventura che si andato progressivamente perdendo con l'approdo della narrazione agli ipercinetismi di Z, Dragon Ball Daima confermerebbe da un lato l'immortalità delle soluzioni su cui si è fondato il mito dell'opera; e dall'altro la necessità di legare la configurazione dei prossimi orizzonti della saga ad uno sguardo, non solo citazionistico, sul passato.