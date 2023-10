Dragon Ball Daima dona un nuovo design a Trunks e Goten: ma come mai?

Il franchise di Dragon Ball ha ufficialmente annunciato il nuovissimo anime Dragon Ball Daima. La serie sarà completamente canonica, creata proprio da Akira Toriyama, e vedrà i nostri protagonisti tornare tutti bambini e cercare di riprendere le loro forme originali.

L'uscita di questa nuova serie è prevista per l'autunno del 2024 ed è un modo per festeggiare i quarant'anni dal primo debutto di Dragon Ball di Akira Toriyama sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha.

I fan hanno avuto modo di reagire alla notizia su tutti i social media e al New York Comic-Con 2023, luogo in cui Dragon Ball Daima è stato annunciato al pubblico. Anche la storica doppiatrice di Goku ha commentato la notizia e si è data molto entusiasta di vedere il ritorno del protagonista da bambino.

Non solo Goku è tornato bambino, ma anche tutti gli altri Z-Fighters sono ringiovaniti e di molto. Allo stesso modo, Goten e Trunks sebbene fossero i più giovani, anche loro sono stati rimpiccioliti. Se siete curiosi, trovare uno screen che ritrae i figli di Goku e Vegeta in calce all'articolo.

Il grande mistero di Dragon Ball Daima per ora è il motivo per cui Goku e tutti gli altri sono stati trasformati in bambini. Sembra proprio che sia uno dei quesiti più importanti della nuova serie! Molti si aspettavano l'annuncio di una nuova serie di Super, ma purtroppo non sarà così. Ma quando è ambientata Dragon Ball Daima rispetto a Z e Super? Per fortuna, abbiamo una risposta certa.