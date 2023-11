Dragon Ball Daima: c'è uno staff eccezionale al lavoro sul nuovo anime

Annunciato al New York Comic Con 2023, l’anime di Dragon Ball Daima è stato accolto freddamente dalla community che si aspettava almeno una data generica del ritorno dell’anime di Super. Stando, tuttavia, alle persone coinvolte nel progetto, oltre al maestro Toriyama in persona, sembra che Toei Animatio stia puntando molto sulla produzione.

Sono state infatti rivelate quattro persone chiave coinvolte direttamente nella realizzazione della serie, e si tratta di nomi molto conosciuti nell’industria e con un curriculum di tutto rispetto. Partiamo da Yuuko Kakihara, scrittrice e sceneggiatrice che dal 2004 ha preso parte a oltre 40 produzioni, tra cui Digimon Adventure Tri., Cells at Work e Lamù e i casinisti planetari – Urusei Yatsura.

Ad occuparsi del character design è invece Katsuyoshi Nakatsuru, che ha iniziato a lavorare proprio con l’anime di Dragon Ball nel marzo del 1986, in qualità di animatore, e da allora non ha mai spesso di nutrire una forte passione nei confronti del lavoro di Toriyama, partecipando attivamente a tutte le serie successive, e ideando, giusto per fare un esempio, il design del Super Saiyan 4 visto in Dragon Ball GT.

A curare la regia sono stati invece chiamati Aya Komaki, astro nascente del settore che ha già partecipato ad altre produzioni di Toei di grande successo, come ONE PIECE in qualità di regista, e di assistente alla regia per ONE PIECE: RED, e Yoshitaka Yashima, veterano del settore che ha partecipato alla realizzazione di diversi film di Dragon Ball e alla regia dell’animazione di 19 episodi di Dragon Ball Super.

In conclusione, vi lasciamo alle ipotesi sulla piattaforma streaming dove arriverà Dragon Ball Daima, e a 5 cose che l’anime dovrebbe riprendere dalla prima serie originale.