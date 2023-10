Dragon Ball Daima: emersi nuovi dettagli ufficiali sul marchio della serie

Negli ultimi giorni sono state alimentate le aspettative sulla nuova serie di Dragon Ball in produzione chiamata Dragon Ball Daima. Questo anime segnerà il ritorno di Goku sul piccolo schermo, e i fan non stanno più nella pelle.

Nonostante i problemi di streaming durante il panel di Dragon Ball Daima al Comic Con di New York, nel corso della fiera è stato mostrato il marchio della nuova serie archiviato per conto di Shueisha Inc., una delle più importanti case editrici giapponesi.

Il creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama, ha confermato che gli autori stanno dedicando un'attenzione particolare a questo nuovo anime non canonico, il quale vedrà gli Z-Fighters e i loro alleati venire trasformati in bambini. I nostri eroi dovranno viaggiare per la galassia e annullare questa trasformazione. Se volete sapere di più sulla nuova serie con protagonista Goku, qui potete leggere la trama ufficiale di Dragon Ball Daima.

I dirigenti al Comic Con di New York hanno affermato che la richiesta ufficiale del marchio per Dragon Ball Daima è stata presentata all'ultimo minuto con questo testo: "Il colore non è rivendicato come caratteristica del marchio. Il marchio è composto da tre parole DRAGON BALL DAIMA scritte tutte in maiuscolo. La lettera O nella parola Dragon è un cerchio con una stella a cinque punte che costituisce il centro della lettera. La parola DAIMA appare sotto le parole DRAGON BALL in un carattere diverso e più piccolo. Le tre parole sono sovrapposte a un segno di inchiostro con lo stile della calligrafia giapponese."

L'anime uscirà nell'autunno del 2024, ma nuove informazioni arriveranno prestissimo.