Dragon Ball Daima: quanti episodi avrà l'anime e quando uscirà? Abbiamo una risposta!

Il fandom di Dragon Ball ha i riflettori puntati sul 28 gennaio 2024, giorno in cui si terrà - purtroppo non in streaming - il Dragon Ball Games Battle Hour. Nel corso di questo importante evento verrà mostrato Dragon Ball Sparking Zero, il quarto episodio della serie di videogiochi Budokai Tenkaichi, ma non solo.

Dragon Ball Sparking Zero sarà protagonista del DB Games Battle Hour, ma all'evento ci sarà anche TOEI Animation con il suo progetto inedito Dragon Ball Daima. Dopo la presentazione ufficiale al New York Comic-Con 2023, il nuovo anime originale verrà mostrato per la seconda volta nel corso di suddetta manifestazione. Il panel di Dragon Ball Daima al Games Battle Hour non verrà mostrato al pubblico in streaming, ma solamente a chi parteciperà in presenza. Nonostante ciò, alcune, importanti informazioni su Dragon Ball Daima sono già trapelate.

L'insider @SupaChronicles – che rivelò al mondo l'esistenza di Daima anni prima dell'annuncio – ha rivelato la data di uscita e il numero di episodi di Dragon Ball Daima. Secondo rumor precedenti, Dragon Ball Daima uscirà su Crunchyroll nel 2024, ma oggi abbiamo informazioni più dettagliate. Dragon Ball Daima uscirà a ottobre 2024 e conterà un totale di 20 episodi, esattamente come gli standard odierni degli anime stagionali. Dovremmo dunque già aspettarci un Dragon Ball Daima Stagione 2? Per ulteriori risposte occorre attendere il Games Battle Hour.