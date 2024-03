Dragon Ball Daima, Goku diventa bambino in un poster a colori da Toyotaro

Il 2024 dovrebbe essere un grande anno per Dragon Ball. Dopo Dragon Ball Super 102, il manga potrà finalmente intraprendere un nuovo corso, svincolandosi definitivamente dall'arco di Super Hero. Non è finita qui però, perché Dragon Ball Daima, invece, sancirà il ritorno di una serie anime per l'IP e anche Toyotaro sembra esserne entusiasta!

Infatti, con una splendida ristampa a colori del volume 22 di Dragon Ball Super, l'autore del manga ha avuto modo di promuovere l'uscita di Dragon Ball Daima con una splendida illustrazione che mette al centro Goku e Vegeta in versione bambini, come da incipit narrativo del nuovo anime. Il tutto è coronato dal fantastico logo di Daima che troneggia sopra i due protagonisti.

Osservare questa illustrazione riporta alla mente i momenti più belli del primo, storico, anime di Dragon Ball, che aveva come personaggio principale proprio il piccolo Goku. D'altro canto, Vegeta in queste "vesti" incuriosisce moltissimo e bisognerà capire che ruolo avrà nella storia.

Chiaramente, Dragon Ball Daima arriva dopo le esperienze di Gt e Super, da cui può imparare molto, quindi le aspettative per la serie sono decisamente alte. D'altronde, è stato confermato che questo anime sarà canonico, quindi i fan non dovranno aspettarsi del mero fan service, come accade in uno spin-off, comunque gradevole ed esagerato, come Super Dragon Ball Heroes.

E voi, siete in hype per questo nuovo progetto animato dedicato all'universo narrativo di Dragon Ball? Credete possa dare una svecchiata decisiva al brand oppure no? Fateci sapere la vostra qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti!