Dragon Ball Daima, Goku e gli altri diventeranno Super Saiyan? Cosa sappiamo

Ormai ufficiale l'arrivo del nuovo anime Dragon Ball Daima possiamo iniziare a farci le domande di rito. In questo caso specifico: Goku, Vegeta e gli altri diventeranno Super Saiyan oppure no? Cerchiamo di capirlo assieme.

Fra le tante cose su cui Dragon Ball Daima non è stato chiarissimo è la questione Super Saiyan. Nel trailer infatti non si vede la celeberrima trasformazione e quindi non abbiamo la certezza al momento che Goku e Vegeta possano utilizzarla.

Proviamo allora a fare qualche speculazione basandoci sulle informazioni che conosciamo. Dragon Ball Daima si collocherà prima della fine di Dragon Ball Z, perciò niente trasformazione divine per i due Saiyan protagonisti. E fin qua tutto abbastanza chiaro. Ma, come era già successo per Dragon Ball GT, è quasi automatico immaginare che i due ringiovaniti guerrieri possano almeno attingere alla prima trasformazione in Super Saiyan.

Dopotutto vi avevamo raccontato degli indizi di un possibile Super Saiyan 4 in Dragon Ball Daima, quindi viene naturale pensare che il ritorno a loro bambini mantenga comunque inalterate le capacità combattive.

E se però non fosse così? Proviamo a fare il percorso opposto: Goku utilizza il suo storico bastone Nyoi perché deve compensare il fatto di essere tornato bambino (cosa detta esplicitamente da Akira Toriyama). Quindi lui e Vegeta potrebbero dover fare fronte ai nemici senza il potere del Super Saiyan, per un vero e proprio ritorno alle origini di Dragon Ball.

Al tempo stesso viene difficile pensare che Dragon Ball Daima non sfrutti il Super Saiyan, uno dei look più iconici di sempre per quanto riguarda il mondo anime.

E secondo voi vedremo il Super Saiyan in Dragon Ball Daima? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!