Dragon Ball Daima, i Guerrieri Z saranno depotenziati? Cosa sappiamo

Ci sono ancora tante domande intorno a Dragon Ball Daima, il nuovo anime di Toei Animation al quale ha dato il proprio contributo anche Akira Toriyama. Una serie nuova ma che vuole dare anche uno sguardo al passato, con un pizzico di nostalgia e una trama che ricorda già qualcosa.

I guerrieri Z verranno trasformati in bambini dai due antagonisti di Dragon Ball Daima, ma non si conoscono ancora le informazioni precise su questa mutazione che li colpirà. Però sorge spontanea una domanda: i guerrieri Z verranno depotenziati in Dragon Ball Daima? La serie riprenderà alcuni elementi provenienti da Dragon Ball GT, almeno a giudicare dalla sinossi e dal trailer, e non a caso Goku dovrà fare uso anche del suo vecchio bastone per ottenere un po' di forza in più.

Infatti, anche se l'aura rimane probabilmente la stessa, anche il corpo fa la sua parte in questo mondo di combattimenti. Pertanto è lecito pensare che Goku e gli altri verranno indeboliti. Ovviamente, il loro potenziale si estende molto oltre il loro semplice aspetto fisico, dato che molti di loro possono ricorrere a varie trasformazioni. E anche questo è un punto da analizzare a dovere.

Goku e Vegeta diventeranno Super Saiyan? Viene davvero difficile pensare che Goku e Vegeta non sfruttino la trasformazione in Super Saiyan. I due è probabile che vengano depotenziati, e lo stesso accadrà al resto del cast, un po' come accadde al Goku di Dragon Ball GT, tuttavia saranno in grado di accedere perlomeno alla loro trasformazione di base. Più difficile invece che vengano proposte le trasformazioni successive: il Super Saiyan di secondo e terzo livello - in particolar modo quest'ultimo - richiedono molta più energia da consumare ed è probabile che il limite li porti a non poterle utilizzare a dovere.