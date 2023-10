Dragon Ball Daima: il messaggio di Akira Toriyama per il nuovo anime con Goku bambino

I rumor su Dragon Ball Magic si sono rivelati in parte fondati. Al New York Comic-Con 2023 è stato ufficialmente presentato il nuovo anime di Dragon Ball, una serie che porta Goku e tutti gli altri Guerrieri Z, Vegeta compreso, a tornare bambini. Ecco il messaggio del maestro Akira Toriyama per Dragon Ball Daima.

Dopo tante voci di corridoio, infine al New York Comic-Con 2023 è arrivata l'ufficialità. Il nuovo anime di Dragon Ball non si chiamerà Magic, ma Daima. Dragon Ball Daima è il nuovo anime con Goku bambino, un ritorno alle origini e che per certi versi richiama Dragon Ball GT.

Questo progetto speciale per il quarantesimo anniversario dell'opera impegnerà TOEI Animation a un lancio previsto nell'autunno 2024. Subito dopo la presentazione e il reveal trailer, è stato confermato che Akira Toriyama ha preso parte attivamente alla produzione di Dragon Ball Daima. In particolare, il sensei si è occupato dei character design di alcuni personaggi e di dettagli fondamentali ai fini della trama.

A confermare la partecipazione del leggendario mangaka papà di Dragon Ball, il produttore della serie Iyoku ha letto un suo messaggio. Il messaggio di Akira Toriyama per Dragon Ball Daima recita così: "Ciao, sono Akira Toriyama. Attualmente sto lavorando a una nuovo anime di Dragon Ball. Il titolo è Dragon Ball Daima. Daima è un termine che in inglese significa qualcosa come 'Evil' (malvagio in italiano NdR). A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici vengono trasformati in bambini. Per cercare di aggiustare le cose, si cimenteranno in una nuova avventura. Sarà una grande avventura con azione intensa in un mondo misterioso e sconosciuto".

"Poiché Goku è tornato bambino, farà ricorso al suo bastone magico, qualcosa che non vedevamo da tempo. Ho collaborato alla storia e alle sue impostazioni, ma anche ai design. Mi sono impegnato in questo progetto molto più dell'usuale. Spero che vi piacciano queste battaglie diverse dal solito, carine ma potenti".