In Dragon Ball Daima non mancherà la violenza: scorrerà sangue nel primo episodio

Per celebrare il 40° anniversario dello shonen di Akira Toriyama nasce Dragon Ball Daima, una nuova serie animata completamente originale e canonica che riprenderà un'idea già vista in Dragon Ball GT. In questo nuovo anime Goku tornerà bambino e come lui anche gli altri Guerrieri Z. Non lasciatevi però trarre in inganno dall'aspetto infantile.

Quasi un mese è passato dal trailer di Dragon Ball Daima mostrato al New York Comic-Con 2023 e ulteriori informazioni sul progetto continuano a trapelare ufficiosamente sul web. Dopo il leak sull'uscita di Dragon Ball Daima, che avverrà ufficialmente nel 2024, un insider ha rivelato un prezioso dettagli che potrebbe convincere i fan storici a seguire questa nuova opera.

L'aspetto infantile e i character design avevano insinuato dubbi negli animi dei fan storici. Dragon Ball Daima viene visto come un clone di Dragon Ball GT, ma la realtà sembra essere ben diversa. Il nuovo anime parrebbe essere più un tributo a DBZ.

I fan che lamentavano la completa assenza di violenza e sangue in Dragon Ball Super potranno dormire sonni tranquilli. Pare infatti che nel primo episodio di Dragon Ball Daima ci sarà un combattimento sanguinoso in stile Dragon Ball Z. In questo modo, secondo quanto riferito dall'insider EmperorBigD, TOEI Animation cerca di attrarre persone rimaste deluse da DBS.